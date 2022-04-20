ليليان نمري "مولعتا" بالرقص.. شاهدوا الفيديو

انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أحد مشاهد مسلسل "للموت 2" الذي يعرض طيلة شهر رمضان المبارك تظهر فيه الممثلة القديرة ليليان نمري مع الممثلة دوجا حجازي وهما يرقصان خلال تأديتهما دور "أمل" و"حكيمة" في المسلسل.

وعلقت نمري على الفيديو الذي نشرته على حسابها الخاص على انستغرام بالقول: "الاسباب كتيرة للرقص بالحياة منها الفرح او فشة خلق او هلوسة او متل الطير بيرقص من شدة الالم والحزن اوحسب الحالة النفسية ، اوقات الرقص نكايات لاشعال الغضب او الغيرة او المشكل لكن الرقص عا جثث الناس ووجع الناس وظلم الناس والاتجار بالناس هو اخطر وابشع انواع الرقص !"

وقد نال مقطع الفيديو إعجاب المشاهدين الذين أثنوا على براعة تمثيل نمري .