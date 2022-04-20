ما "سر حكايات" كاظم الساهر؟

شوق الفنان كاظم الساهر، جمهوره لحفلاته الجماهيرية المقبلة، وذلك بعد أن قام بالإعلان عن مشاركته بالغناء في موسم حفلات عيد الفطر السعيد في المملكة العربية السعودية.

واعتباراً من الأربعاء 4 ايار المقبل، يبدأ الساهر جولة حفلات غنائية، تشمل مدناً عربية وعالمية، يحيي أولاها برفقة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، في قاعة الاتحاد أرينا، بجزيرة ياس في أبوظبي، بمناسبة عيد الفطر السعيد.

وبحسب المعلومات فأن باقي حفلات الجولة الفنية في الولايات المتحدة الأميركية وكندا، التي أوقفها الساهر في شهر اذار الماضي بسبب وفاة زوجته السابقة، ستتم جدولتها وإقامتها في شهر كانون الاول المقبل.وسيشهد صيف الساهر الغنائي عدة حفلات جماهيرية في عدة مدن عربية، إذ من المقرر أن يشارك في مهرجاني "موازين" المغربي، و"قرطاج" التونسي، عدا إحيائه لمجموعة حفلات في الأردن ودبي والرياض.وفي سياق متصل، ينتظر جمهور الساهر الأعمال الغنائية الجديدة التي من المقرر تقديمها على المسرح، إذ من المقرر أن يقدم الساهر عملين غنائيين جديدين في حفلات العيد: أحدهما من كلماته وألحانه، والآخر بعنوان "سر الحكايات" من كلمات الشاعر حسين علي.وينتظر جمهور الساهر صدور أحدث ألبوماته الغنائية، متضمناً الأعمال التي أعلن الساهر عن إنجازها وتسجيلها منذ عدة أشهر. ويتعاون الساهر في ألبومه، الذي قام بنفسه بتلحين جميع أغانيه، ووزعها موسيقياً المايسترو ميشال فاضل، مع عدد من الشعراء، فبالإضافة إلى قصائد نزار قباني، هناك كريم العراقي، أسعد الغريري، داوود الغنام، خليل عيلبوني، دارين شبير، ياسر البيلي، وجومانة، بالإضافة إلى أغنيتين من كلمات الساهر نفسه. يقول مطلع أغنية "أعود إليك"، التي كتبها الشاعر خليل عيلبوني: "أعود إليك أخيراً.. فهاتي صليباً وسجادة للصلاة.. لعل من العمر ظلت بقايا.. أكفر فيه عن السيئات".