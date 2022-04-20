فنون ومشاهير

ما "سر حكايات" كاظم الساهر؟

Lebanon 24
20-04-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-944124-637860542601512500.jpeg
Doc-P-944124-637860542601512500.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شوق الفنان كاظم الساهر، جمهوره لحفلاته الجماهيرية المقبلة، وذلك بعد أن قام بالإعلان عن مشاركته بالغناء في موسم حفلات عيد الفطر السعيد في المملكة العربية السعودية.
واعتباراً من الأربعاء 4 ايار المقبل، يبدأ الساهر جولة حفلات غنائية، تشمل مدناً عربية وعالمية، يحيي أولاها برفقة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، في قاعة الاتحاد أرينا، بجزيرة ياس في أبوظبي، بمناسبة عيد الفطر السعيد.
وبحسب المعلومات فأن باقي حفلات الجولة الفنية في الولايات المتحدة الأميركية وكندا، التي أوقفها الساهر في شهر اذار الماضي بسبب وفاة زوجته السابقة، ستتم جدولتها وإقامتها في شهر كانون الاول المقبل.
وسيشهد صيف الساهر الغنائي عدة حفلات جماهيرية في عدة مدن عربية، إذ من المقرر أن يشارك في مهرجاني "موازين" المغربي، و"قرطاج" التونسي، عدا إحيائه لمجموعة حفلات في الأردن ودبي والرياض.
وفي سياق متصل، ينتظر جمهور الساهر الأعمال الغنائية الجديدة التي من المقرر تقديمها على المسرح، إذ من المقرر أن يقدم الساهر عملين غنائيين جديدين في حفلات العيد: أحدهما من كلماته وألحانه، والآخر بعنوان "سر الحكايات" من كلمات الشاعر حسين علي.
وينتظر جمهور الساهر صدور أحدث ألبوماته الغنائية، متضمناً الأعمال التي أعلن الساهر عن إنجازها وتسجيلها منذ عدة أشهر. ويتعاون الساهر في ألبومه، الذي قام بنفسه بتلحين جميع أغانيه، ووزعها موسيقياً المايسترو ميشال فاضل، مع عدد من الشعراء، فبالإضافة إلى قصائد نزار قباني، هناك كريم العراقي، أسعد الغريري، داوود الغنام، خليل عيلبوني، دارين شبير، ياسر البيلي، وجومانة، بالإضافة إلى أغنيتين من كلمات الساهر نفسه. يقول مطلع أغنية "أعود إليك"، التي كتبها الشاعر خليل عيلبوني: "أعود إليك أخيراً.. فهاتي صليباً وسجادة للصلاة.. لعل من العمر ظلت بقايا.. أكفر فيه عن السيئات".
المصدر: زهرة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
22:57 | 2022-04-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:16 | 2022-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:11 | 2022-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2022-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:52 | 2022-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:00 | 2022-04-20
14:04 | 2022-04-20
11:00 | 2022-04-20
09:50 | 2022-04-20
09:31 | 2022-04-20
08:50 | 2022-04-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website