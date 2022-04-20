اعلامية شهيرة تعلن خطوبتها من رجل خليجي.. وهذه قيمة ثروتها (فيديو)

كشفت الإعلامية السعودية، لجين عمران، الكثير من أسرارها الخاصة، خلال لقائها مع الإعلامي، علي العلياني، كان أبرزها أنها مرتبطة بخطوبة مع شخص خليجي، رفضت الإفصاح عنه، مؤكدة أنه ليس أميراً ولا شيخاً، وبررت عدم ذكرها اسمه وإفصاحها عن شخصيته بأنها تعودت على ألا تضع حياتها الشخصية على "السوشيال ميديا"، ولا تصرح بها للعلن.

وسمت لجين الفنانة كارول سماحة، عند سؤالها عن شخصية صدمتها على الواقع، واصفة لقاءها بكارول بأنه كان جامداً، وقابلتها كارول بجفاف كبير، وتمنت لو أنها لم تقابلها بالأصل كونها من محبيها، لكنها لا تعلم ظروف كارول في ذلك الوقت، ولماذا تعاملت معها بهذا الجفاء، رغم أنها قابلتها خلال استضافتها بأحد البرامج.

وكشفت لجين أن ثروتها تقدر بقيمة 3.5 مليون دولار موزعة بين العقارات، كما أنّ قيمة كل اعلان تقوم به هو 19 الف دولار، كما لديها عقد مع احد الشركات الكبيرة بنصف مليون دولار.