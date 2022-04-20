تهمة تجمع عادل كرم بهذه الممثلة الشابة (صورة)

أعلنت الممثلة سارة أبي كنعان عن قرب عرض فيلم سينمائي جديد يجمعها مع الممثل عادل كرم.والفيلم بعنوان "المفاتيح المتكسرة" للمخرج اللبناني جمي كيروز ويجمع أبي كنعان وعادل كرم، إضافة إلى بديع أبو شقرا ورولا بقسماطي. يروي الفيلم قصة فنان شاب يُدعى كريم، يحاول الهجرة الى أوروبا لتنفيذ حلمه في الموسيقى بعد أن سيطر تنظيم إرهابي على مدن ودول عربية، ويجد نفسه تائهاً أمام هذا الواقع، وقصص من وحي العالم العربي والأحداث التي عاشها الناس خلال فترة الحرب في العراق وسوريا مع التنظيمات الإرهابية.يُعرض الفيلم في الصالات ابتداء من 28 نيسان الحالي ويتزامن مع أيام عيد الفطر المبارك.