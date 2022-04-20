فنون ومشاهير

تهمة تجمع عادل كرم بهذه الممثلة الشابة (صورة)

Lebanon 24
20-04-2022 | 09:31
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أعلنت الممثلة سارة أبي كنعان عن قرب عرض فيلم سينمائي جديد يجمعها مع الممثل عادل كرم.

والفيلم بعنوان "المفاتيح المتكسرة" للمخرج اللبناني جمي كيروز ويجمع أبي كنعان وعادل كرم، إضافة إلى بديع أبو شقرا ورولا بقسماطي. يروي الفيلم قصة فنان شاب يُدعى كريم، يحاول الهجرة الى أوروبا لتنفيذ حلمه في الموسيقى بعد أن سيطر تنظيم إرهابي على مدن ودول عربية، ويجد نفسه تائهاً أمام هذا الواقع، وقصص من وحي العالم العربي والأحداث التي عاشها الناس خلال فترة الحرب في العراق وسوريا مع التنظيمات الإرهابية.

يُعرض الفيلم في الصالات ابتداء من 28 نيسان الحالي ويتزامن مع أيام عيد الفطر المبارك.
 
يُذكر أن أبي كنعان غابت عن الدراما في رمضان هذا الموسم، فيما شارك عادل كرم في بطولة مسلسل "بطلوع الروح" المصري الذي صُوّر في لبنان وبدأ عرضه منتصف شهر رمضان.

 
المصدر: نواعم
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