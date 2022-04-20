فنون ومشاهير

إبن سيرين عبد النور يخطف الانظار... ظهر بالمايوه على شاطىء البحر! (صور)

Lebanon 24
20-04-2022 | 09:50
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نشرت الفنانة سيرين عبد النور، صورا عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، لابنها الصغير كريستيانو، الذي ظهر بالمايوه على شاطىء البحر، وهو يأكل "البوظة".
 
 
 
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سيرين عبد النور

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