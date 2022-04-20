إبن سيرين عبد النور يخطف الانظار... ظهر بالمايوه على شاطىء البحر! (صور)

نشرت الفنانة سيرين عبد النور، صورا عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، لابنها الصغير كريستيانو، الذي ظهر بالمايوه على شاطىء البحر، وهو يأكل "البوظة".