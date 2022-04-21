فنون ومشاهير

ممثلة لبنانية تقع بفخّ مقالب رامز جلال.. رعب وصراخ وخوف! (فيديو)

Lebanon 24
21-04-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-944369-637861216253078486.jpg
Doc-P-944369-637861216253078486.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حلت الفنانة سينتيا خليفة ضيفة على برنامج "رامز موفي ستار"، الذي يعرض على قناة mbc ويقدمه الفنان رامز جلال، وواجهت الفنانة سينتيا أكثر من موقف مخيف خلال المقلب الذي قام بتنفيذه رامز جلال بالمشاركة مع النجم العالمي فان دام.
انتظرت الفنانة سينتيا خليفة النجم العالمي فان دام، داخل الغرفة المخصصة لها، وبعد دقائق فوجئت به يطرق باب الغرفة لتبدي إعجابها الشديد به، ثم بدأ الثنائي يتحدثان فيما بينهما عن المشهد الذي يجمعهما في الفيلم قبل تنفيذ المقلب دون معرفتها، وأثناء ذلك سألها فان دام عن بلادها ومعنى اسمها، لتقول له سينتيا إنها من لبنان ومعنى اسمها هو شيء له علاقة بالقمر .
وأثناء ذلك واجهت سينتيا العديد من التعليقات الساخرة من قبل رامز جلال ، وعقب ذلك تبدأ سينتيا تصوير المشهد مع فان دام، لتنطلق المغامرة بعدما تحركت السيارة بسرعة عالية وسط الانفجارات المستمرة.
 
لم تستطيع خليفة، السيطرة على نفسها وبدأت تصرخ بشدة خاصة مع استمرار سرعة السيارة ، في ظل قيام رامز بإلقاء ثعبان عليها حتى يزيد من مخاوفها، وظلت سينتيا تصرخ إلى أن وصلت السيارة إلى حافة البحيرة وكادت أن تسقط فيها وظهور التمساح الذي شاهدته وبدأت في الصراخ المستمر.
 
حتى تدخل رامز لإنقاذها وكشف عن هويته وسط هجوم وانتقاد من الفنانة سينتيا خليفة التي عنفته وانهالت عليه بالضرب ورشقته بالحجارة وتقول له " بكرهك".
لينتهي الحوار بينهما بوصلة هزار لتقول سينتيا " رامز جلال نجم اليوتيوب..مخه راكب بالشقلوب".
 
 
 
المصدر: سيدتي

فنون ومشاهير

فيديو

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:21 | 2022-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:51 | 2022-04-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:07 | 2022-04-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2022-04-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
11:00 | 2022-04-21
10:45 | 2022-04-21
08:00 | 2022-04-21
04:42 | 2022-04-21
04:30 | 2022-04-21
04:00 | 2022-04-21
فيديو
lebanon 24
20:53 | 2022-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website