ممثلة لبنانية تقع بفخّ مقالب رامز جلال.. رعب وصراخ وخوف! (فيديو)

حلت الفنانة سينتيا خليفة ضيفة على برنامج "رامز موفي ستار"، الذي يعرض على قناة mbc ويقدمه الفنان رامز جلال، وواجهت الفنانة سينتيا أكثر من موقف مخيف خلال المقلب الذي قام بتنفيذه رامز جلال بالمشاركة مع النجم العالمي فان دام.

انتظرت الفنانة سينتيا خليفة النجم العالمي فان دام، داخل الغرفة المخصصة لها، وبعد دقائق فوجئت به يطرق باب الغرفة لتبدي إعجابها الشديد به، ثم بدأ الثنائي يتحدثان فيما بينهما عن المشهد الذي يجمعهما في الفيلم قبل تنفيذ المقلب دون معرفتها، وأثناء ذلك سألها فان دام عن بلادها ومعنى اسمها، لتقول له سينتيا إنها من لبنان ومعنى اسمها هو شيء له علاقة بالقمر .

وأثناء ذلك واجهت سينتيا العديد من التعليقات الساخرة من قبل رامز جلال ، وعقب ذلك تبدأ سينتيا تصوير المشهد مع فان دام، لتنطلق المغامرة بعدما تحركت السيارة بسرعة عالية وسط الانفجارات المستمرة.

لم تستطيع خليفة، السيطرة على نفسها وبدأت تصرخ بشدة خاصة مع استمرار سرعة السيارة ، في ظل قيام رامز بإلقاء ثعبان عليها حتى يزيد من مخاوفها، وظلت سينتيا تصرخ إلى أن وصلت السيارة إلى حافة البحيرة وكادت أن تسقط فيها وظهور التمساح الذي شاهدته وبدأت في الصراخ المستمر.

حتى تدخل رامز لإنقاذها وكشف عن هويته وسط هجوم وانتقاد من الفنانة سينتيا خليفة التي عنفته وانهالت عليه بالضرب ورشقته بالحجارة وتقول له " بكرهك".

لينتهي الحوار بينهما بوصلة هزار لتقول سينتيا " رامز جلال نجم اليوتيوب..مخه راكب بالشقلوب".