فنون ومشاهير

فنانة لبنانية تُثير ضجة.. تمنت اندلاع الحرب قبل الانتخابات النيابية! (فيديو)

Lebanon 24
21-04-2022 | 01:33
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فاجأت الفنانة دانا الحلبي الجمهور خلال مشاركتها في أحد البرامج بقولها انها تتمنّى اندلاع الحرب في لبنان قبل الانتخابات النيابيّة المُقبلة.

 

وتوجّهت دانا في كلمتها الى الناخبين في منطقة طرابلس مسقط رأسها بالقول: "كلّنا بحاجة راهناً الى الدولار والأموال وربطة الخبز والعمل والكهرباء والماء، عائلاتنا تموت من الجوع... يعرضون علينا الاموال لشراء أصواتنا في الانتخابات، أعلم أن الجوع كافر وطرابلس هي أم الفقير... خذوا أموالهم وفي الانتخابات اقترعوا بورقة بيضاء".

 

وأضافت: "ما من أحد من الطقم السياسي الموجود ممكن أن يوصل الشعب اللبناني الى برّ الأمان. أنا أتمنّى اندلاع الحرب في لبنان".

 

وبرّرت رأيها قائلة:"نحن نعيش اليوم حرباً باردة، لا أريد البكاء... بدل هالحرب الباردة اخربوها وخلّونا نرجع نقوم من جديد".

 
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المصدر: lbc
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