معتصم النهار يُصاب بكدمات بسبب "عشيق" حبيبته!

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبر تعرض الممثل السوري معتصم النهار لكدمات من قبل عشيق حبيبته الأمر الذي صدم الجمهور وجعلهم يتساءلون عن حقيقة ما حصل.

وفي التفاصيل، وخلال حلوله ضيفًا ضمن برنامج "هلا بك" مؤخرًا روى معتصم تفاصيل هذه القصة، وقال انه عندما كان في مرحلة المراهقة وقع إشكال بينه وبين أحد الشباب الذي تعرض له من دون معرفة السبب وعندما رأت عائلة معتصم الحالة التي وصل بها إلى المنزل تأزم الأمر وحصلت مشكلة كبيرة.

وتابع معتصم أنه علم بعد فترة أن الشاب كان حبيب حبيبته السابق ولذلك تعرض له لأنه غار عليها عند رؤيتها مع شاب آخر.

وقال معتصم في الحلقة أيضاً أنه لديه حالة من القلق الدائم، إذ علق: "أنا شخص قلق، والقلق ملازمني طول الوقت، وصار جزء من شخصيتي، وقررت التعامل مع هذا القلق كعامل إيجابي ولكن للاسف القلق موجود.. وأكثر ما يقلقني هو مستقبل ابنتي".