فنون ومشاهير

باسم مغنية يردّ على اتهامه بتقليد عابد فهد

Lebanon 24
21-04-2022 | 16:00
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رّد الفنان باسم مغنية بلطف بالغ على متابع اتهمه عبر شبكات التواصل الاجتماعي بتقليد الممثل السوري عابد فهد.

وفي التفاصيل، غرّد مستخدم على موقع "تويتر" قائلاً: "يا ست ماغي بو غصن ياريت و بتمنى منك توصلي لباسم مغنية عن لساني هالكلمتين وبكل محبة انه يوقّف يقلّد الممثل القدير عابد فهد.. ما بيلبقله".

وأجاب مغنية: "عزيزي برنارد عابد فهد صديق عزيز وأستاذ في الدراما وأعتز بتجاربه الرائعة لكن لكي أوضح وأيضا بكل محبة، أنا لا أقلِد بل أُقلَّد . حفرت مسيرتي من 25 سنة".
 


يُذكر أن مغنية وبوغصن يقدمان في شهر رمضان الحالي بطولة مسلسل "للموت" إلى جانب الممثلين محمد الأحمد ودانييلا رحمة وبديع أبو شقرا، من كتابة نادين جابر وإخراج فيليب أسمر.
المصدر: لها
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