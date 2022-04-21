فنون ومشاهير

سيرين عبد النور تفقد ابنها في المسبح في دبي.. هذا ما حصل معه

Lebanon 24
21-04-2022 | 23:29
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أثارت الفنانة سيرين عبد النور جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب حادثة غريبة حصلت معها في دبي حيث تقضي إجازة مع عائلتها.

 

ونشرت سيرين مجموعة من مقاطع الفيديو عبر خاصية "الستوريز" على حسابها على انستغرام أعلنت خلالها عن فقدان ابنها في المسبح خلال رحلة الاستجمام مع عائلتها في دبي.

 

حيث قالت سيرين في الفيديو إن ابنها أخذ الـ "lifejacket" ونزل في البحر لوحده دون إخبار أحدًا منهم، مشيرة إلى أن زوجها فريد رحمة عندما علم بالأمر شعر بحالة توتر شديد ونزل للبحث عنه.

 

وفي فيديو آخر، أظهرت سيرين ابنها وهو عائد برفقة فتاتين صغيرتين لتعلق قائلةً "جايب معه رفقا جداد".

المصدر: الجديد
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