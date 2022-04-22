ابنة مقدم البرامج اللبناني الشهير وزوجته عارضة الأزياء مريضة.. والجمهور قلق! (صور)

أثار مرض ابنة الاعلامي وسام بريدي وعارضة الازياء التونسية ريم السعيدي قلق الجمهور.

فقد نشرت ريم عبر صفحتها على انستغرام عدداً من الصور، ظهرت فيها ابنتها صوفيا وهي مستلقية على السرير وتبدو متعبة بسبب المرض وتحديداً نتيجة ارتفاع حرارتها، بينما تظهر شقيقتها بيلا وهي تجلس الى جانبها وتحاول الاعتناء بها.

وارفقت ريم الصور بتعليق كتبت فيه: "افضل الاخوات، يتشاجرن كثيراً ولكن حبهما لبعضهما البعض فوق كل شيء".

وطمأنت ان صحة ابنتها صوفيا افضل بكثير.