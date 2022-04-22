فنون ومشاهير

بإطلالة رياضية كاجوال.. شاهدوا آخر ظهور لريما فرنجية (صور)

Lebanon 24
22-04-2022 | 03:01
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نشرت ريما فرنجية زوجة رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية صورا عبر حسابها الخاص على انستغرام.

 

وظهرت فرنجية بإطلالة رياضية كاجوال برفقة شبان وصبايا في غابة بنشعي.

 

 

وعلقت على الصور قائلة: "مليون ومئتين ألف شجرة زرعن سليمان على مدى ١٥ سنة ليصير عنا غابة بنشعي يلي بتوصل بشكل طبيعي لوادي القراقير وبتكفي لغاية محمية حرش إهدن. هالمواقع الثلاثة بيشكلو منطقة بيئية بامتياز مساحتها حوالي ٥٠٠٠ هكتار. بعد اكتمال زرع الشجر ونموها بالغابة، بلشنا ندخّل تدريجياً الحيوانات المحلية والمتوسطية كالخنزير البري (Wild boar)، ومن بعده الخروف البري (Mouflon corse)، والماعز البري (Ibex). اليوم، زرنا الغابة مع صبايا وشباب من جمعية GreenCommunity# يلي بتهتم بالتنمية المستدامة. زيارتنا كانت فرصة ليتعرفو على غابة بنشعي والمستقبل البيئي الغني لمنطقتنا ويشوفو عن قرب آليات الوقاية من الحرائق. بالإرادة الجدية وبالاستناد إلى المخططات البيئية والعلمية منخلق مناطق نموذجية، متل هالغابة، بتحمي ثروة لبنان الطبيعية."

 

المصدر: "رصد" لبنان 24
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