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فنون ومشاهير
مدير أعمال فان دام: التعاون بينه وبين السقا وهنيدي وأحمد عز أصبح مرفوضًا
Lebanon 24
22-04-2022
|
16:00
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أعلن مدير أعمال نجم أفلام الحركة العالمي، جان كلود فان دام، أن تعاونه مع الفنانين المصريين، محمد هنيدي وأحمد السقا وأحمد عز، أصبح مرفوضا من جانبه، وذلك بسبب عدم التزامهم معه.
وقال وليد التلباني في تصريحات لصحيفة "النهار" اللبنانية، إن "هنيدي طلب أن يشارك فان دام بطولة أحد الأفلام السينمائية، ورحّب بذلك، لكن الممثل المصري اختفى فجأة، على الرغم من الجدل الذي أثاره الأخير مع فان دام على مواقع التواصل الاجتماعي في شهر أيلول الماضي".
وأكد التلباني أنه إذا طلب أحمد السقا مرة أخرى أن يتعاون مع فان دام فسيقول له "عذرا راحت عليك"، وذلك لأن الممثل المصري لم يلتزم بموعده مع النجم العالمي، وقتما كان يصوّر مسلسل "نسل الأغراب" في شهر رمضان الماضي.
وشدد مدير أعمال جان كلود فان دام أنه "مستعد للمشاركة في عمل مصري، وقال إنه يسعده أن يشارك بالسينما المصرية أو أن يصوّر مشاهد من أفلامه في مصر التي يحبها كثيرا، ولكن في المقابل يجب تقديره ماديا".
وأشار إلى أن آخر فيلم أنتجته منصة "نتفليكس" لجان كلود فان دام حقق ملايين المشاهدات، وظل ضمن قائمة الأكثر مشاهدة عالميا لمدة 3 أشهر.
وكان مدير أعمال فان دام رفض، الأسبوع الماضي، الحديث عن حذف الممثل العالمي الشهير المفاجئ لكل صوره في برنامج المقالب، "رامز موفي ستار"، من على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يشارك في تقديمه مع الممثل المصري، رامز جلال، ويعرض خلال شهر رمضان الحالي على فضائية "إم بي سي" السعودية.
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