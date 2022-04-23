فنون ومشاهير

مقدّم البرامج اللبنانيّ الشهير يظهر بـ"الشورت" فقط من دون أي قميص! (صورة)

Lebanon 24
23-04-2022 | 02:00
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نشر مقدّم البرامج وسام بريدي، صورة عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابه على "انستغرام"، ظهر فيها من داخل أحد المصاعد الكهربائيّة، لابساً "شورت"، من دون أي قميص، وذلك بعد انتهائه من التمارين الرياضيّة.
 
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وسام بريدي

رياضة

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