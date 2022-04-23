فنون ومشاهير

راغب علامة وزوجته جيهان يخطفان الانظار في باريس... ظهرا كـ"المراهقين"! (صور)

Lebanon 24
23-04-2022 | 00:45
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نشر الفنان راغب علامة، فيديو طريف عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابه على "انستغرام"، ظهر فيه مع زوجته جيهان، وهما يستمتعان بوقتهما في باريس، في ركوب "السكوتر".
وقال علامة: "أحياناً، عليكم العيش مثل المراهقين".
 
 
 
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