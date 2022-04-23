راغب علامة وزوجته جيهان يخطفان الانظار في باريس... ظهرا كـ"المراهقين"! (صور)

نشر الفنان راغب علامة، فيديو طريف عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابه على "انستغرام"، ظهر فيه مع زوجته جيهان، وهما يستمتعان بوقتهما في باريس، في ركوب "السكوتر".

وقال علامة: "أحياناً، عليكم العيش مثل المراهقين".