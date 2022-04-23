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إعلاميّة الـ"أم تي في" وشقيقتها مقدّمة نشرة الاخبار تحتفلان بعيد ميلاد اختهما.. شاهدوا كيف غفت إحداهما في الحفلة (صور)

Lebanon 24
23-04-2022 | 03:09
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احتفلت الاعلاميّة غريسيا أنطون، وشقيقتها مقدّمة نشرة أخبار الـ"أم تي في" ريتا بيا أنطون، بعيد ميلاد شقيقتهما الصغيرة جويا. واللافت أنّ الاولى نامت خلال الحفلة. وقالت: "غلبني النعاس، كنت أعمل منذ الساعة الثامنة صباحاً، وشعرت بالتعب".
 
 
 
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