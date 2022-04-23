إعلاميّة الـ"أم تي في" وشقيقتها مقدّمة نشرة الاخبار تحتفلان بعيد ميلاد اختهما.. شاهدوا كيف غفت إحداهما في الحفلة (صور)

احتفلت الاعلاميّة غريسيا أنطون، وشقيقتها مقدّمة نشرة أخبار الـ"أم تي في" ريتا بيا أنطون، بعيد ميلاد شقيقتهما الصغيرة جويا. واللافت أنّ الاولى نامت خلال الحفلة. وقالت: "غلبني النعاس، كنت أعمل منذ الساعة الثامنة صباحاً، وشعرت بالتعب".