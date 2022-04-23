فنون ومشاهير

بعد ارتفاع الدولار... ممثلة لبنانيّة شهيرة تُفجّر غضبها على المسؤولين: "الله ينتقم منكن" (صورة)

Lebanon 24
23-04-2022 | 04:15
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بعد ارتفاع سعر صرف الدولار، وتخطّيه الـ28 ألف ليرة في السوق الموازيّة، يوم أمس، وجّهت الممثلة ليليان نمري رسالة غاضبة للمسؤولين، قالت فيها: "الله ينتقم منكن بحاه كل قرش نهبتوه وحرمتونا الكهربا، انشاءالله ما بتتهنوا بقرش، لا انتو ولا ولادكم، الله يعتم ع قلبكم، الله ينتقم منكم، الله يقهركم يا مافرين، يا حرامية، يا فاسدين، قرفتونا، ما كنا ندعي ع صرصور، يا ويلكن من الله شو عملتوا فينا، وينك يا الله ليشك ساكت".
 
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