بعد ارتفاع الدولار... ممثلة لبنانيّة شهيرة تُفجّر غضبها على المسؤولين: "الله ينتقم منكن" (صورة)

بعد ارتفاع سعر صرف الدولار، وتخطّيه الـ28 ألف ليرة في السوق الموازيّة، يوم أمس، وجّهت الممثلة ليليان نمري رسالة غاضبة للمسؤولين، قالت فيها: "الله ينتقم منكن بحاه كل قرش نهبتوه وحرمتونا الكهربا، انشاءالله ما بتتهنوا بقرش، لا انتو ولا ولادكم، الله يعتم ع قلبكم، الله ينتقم منكم، الله يقهركم يا مافرين، يا حرامية، يا فاسدين، قرفتونا، ما كنا ندعي ع صرصور، يا ويلكن من الله شو عملتوا فينا، وينك يا الله ليشك ساكت".