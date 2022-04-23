فنون ومشاهير

للمرة الأولى يسرا ونيللي كريم في عمل درامي

Lebanon 24
23-04-2022 | 14:00
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تعاقدت النجمتان الكبيرتان يسرا ونيللي كريم لتقديم أول عملي درامي يجمعهما معاً للمرة الأولى تلفزيونياً بعنوان "روز وليلي"، ويضمّ العمل نخبة من نجوم ونجمات الدراما، وهو أول سلسلة درامية عربية من نوعها تحمل أسماء عالمية فى الكتابة والإخراج، حيث كتب المسلسل المؤلف والسيناريست البريطانى كريس كول، فيما يحمل العمل توقيع المخرج السينمائي والتلفزيوني البريطاني أدريان شيرجولد، وتدور قصة المسلسل في إطار من الكوميديا السوداء، ضمن سياقٍ مليء بالأكشن والتشويق والمغامرة، إذ تدور الأحداث حول محققتين مستقلتين يتم التعاقد معهما لكشف عملية احتيال مصرفي كبرى يجري التخطيط والإعداد لها فى مصر.
 
وخلال سير الأحداث، تجد المحققتان- اللتان تفتقران إلى الكفاءة المهنية المطلوبة، نفسيهما في قلب مواجهات مع شخصيات غامضة تعرض حياتهما للخطر، فتنجرفان عبر مسارات مغايرة لمسار التحقيق، قبل أن تعود الخيوط لاحقاً لتتشابك مقربةً "روز وليلى"، خطوة بعد أخرى نحو حل اللغز وكشف ملابسات القضية. 
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