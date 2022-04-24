شريهان تحتفل بعيد ميلاد ابنتها.. والأخيرة تلفت الأنظار بجمالها (صور)

هنأت الفنانة المصرية شريهان ابنتها لولوة الخواجة بمناسبة عيد ميلادها، الذي وافق اليوم الجمعة 22 نيسان، متمنية لها عاما سعيدا تحقق فيه أحلامها وطموحاتها.

وقامت شريهان بنشر عدة صور لإبنتها عبر ستوري حسابها على تطبيق "انستغرام"، بينها صور تعود الى الطفولة وعلقت على الصور قائلة: "بحبك يا كل عمري، عيد ميلاد سعيد يا روحي".

الشابة التي اتمت عمرها الـ25 حائزة درجة الماجستير في علوم الطاقة والتجارة المالية. وقد حازت الصور على عدد كبير من الاعجابات من متابعي شريهان على وسائل التواصل الاجتماعي الذين عبّروا عن افضل التمنيات للؤلؤة بمناسبة عيد ميلادها.

يشار إلى أن شيريهان، سبق وخطفت الأنظار فى ظهور فريد لها أمام الجمهور، خلال حفل افتتاح قرعة نهائيات كأس العالم 2022، التي أقيمت مطلع الشهر الجاري، في مركز الدوحة للمؤتمرات والمعارض.