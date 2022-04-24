بعد اليسا.. فنان لبناني يُهاجم ميريام فارس: "كليباتها بتركز على مناطق معينة"! (فيديو)

حسم الفنان وائل جسار العديد من خلافاته مع نجمات الوسط الفني، وأوضح سر وصفه الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بـ "متقلبة المزاج" في تصريحات سابقة، مشيراً إلى أنه تابع أزمتها الأخيرة بعد انفصالها عن زوجها، معبراً عن احترامه لشخصها وفنها.

ونفى وائل في حوار تلفزيوني شائعات خلافه مع الفنانة نوال الزغبي بعد وقوع خلاف بينه وبين شقيقها مارسيل الزغبي الذي كان يتولى إدارة أعماله لعدة سنوات، وعلق قائلاً: "مفيش أي خلافات، هو أخوها، ونوال صديقة عزيزة ونفتخر فيها بلبنان بفنها، واللي حصل انه كان مدير أعمالي، وعلى فكرة أنا من أكتر الناس اللي قربّ مارسيل من نوال، ويمكن هي مش عارفة، وأنا صالحت ما بينهم بمرحلة فتور".

وعن وصفه لكليبات الفنانة ميريام فارس بالـ "مستفزة"، أشار وائل إلى أن تركيز الأخيرة على الإيحاءات في كليباتها أثار استفزازه بشكل كبير، وهي تركز على مناطق معينة في الكليب، كما قال.

يُذكر ان الفنانة اليسا كانت قد هاجمت ميريام فارس قائلة انه بـ 100 وجه.