بعد غرق مركب قبالة سواحل طرابلس.. تغريدة نارية لزين العمر هذا ما قاله (صورة)

بعد غرق مركب قبالة سواحل طرابلس ليلا على متنه نحو 70 شخصا، غرّد الفنان زين العمر عبر حسابه على "تويتر" قائلا": "سيلعن التاريخ أن حكام لبنان وحوش مجرمون لا يعرفون الله …..رحم الله شهداء طرابلس الفيحاء الأبرياء الذين هربوا من الذل والقهر والعذاب شهداء كل الوطن الله يمهل ولا يهمل أرقدوا بسلام أيها الأبرياء .يوم حزين مؤلم".

سيلعن التاريخ أن حكام لبنان وحوش مجرمون لا يعرفون الله …..

رحم الله شهداء #طرابلس_الفيحاء الأبرياء الذين هربوا من الذل والقهر والعذاب

شهداء كل الوطن

الله يمهل ولا يهمل أرقدوا بسلام أيها الأبرياء

يوم حزين مؤلم#حكاية_وجع_كل_الوطن #طرابلس ❤️🙏🇱🇧🥲#زورق_طرابلس#لبنان #zein pic.twitter.com/Rlt4cz5CPW — Zein El Omr (@ZeinElOmr) April 24, 2022