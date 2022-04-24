بكلمات مؤثرة.. هكذا علقت رابعة الزيات على حادثة غرق مركب قبالة طرابلس (صورة)

علقت الاعلامية رابعة الزيات على حادثة غرق زورق ليلا قبالة ساحل طرابلس وعلى متنه 70 شخصا، كان يبحر الى خارج المياه الاقليمية اللبنانية بطريقة غير شرعية.

وفي تغريدة على حسابها عبر تويتر، قالت رابعة: "قال شو اللي جابرك عالمرّ، قلّو اللي أمّر منو"، مضيفة: "طرابلس.. يا وجع كل لبناني!"، وارفقت التغريدة بهاشتاغ: "#مراكب_الموت".