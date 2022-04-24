فنون ومشاهير

بكلمات مؤثرة.. هكذا علقت رابعة الزيات على حادثة غرق مركب قبالة طرابلس (صورة)

Lebanon 24
24-04-2022 | 04:40
A-
A+
Doc-P-945421-637863975723945662.jpg
Doc-P-945421-637863975723945662.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

علقت الاعلامية رابعة الزيات على حادثة غرق زورق ليلا قبالة ساحل طرابلس وعلى متنه 70 شخصا، كان يبحر الى خارج المياه الاقليمية اللبنانية بطريقة غير شرعية.

 

وفي تغريدة على حسابها عبر تويتر، قالت رابعة: "قال شو اللي جابرك عالمرّ، قلّو اللي أمّر منو"، مضيفة: "طرابلس.. يا وجع كل لبناني!"، وارفقت التغريدة بهاشتاغ: "#مراكب_الموت".

الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
05:00 | 2022-04-24
04:07 | 2022-04-24
03:00 | 2022-04-24
02:00 | 2022-04-24
23:30 | 2022-04-23
16:00 | 2022-04-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website