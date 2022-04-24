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فنون ومشاهير
منة شلبي تنقذ صديقتها
Lebanon 24
24-04-2022
|
14:00
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أحداث مفاجئة تشهدها حلقات مسلسل "بطلوع الروح" لمنة شلبي الذي يتصدر المشاهدة عبر شاشة الـأم بي سي ومنصة شاهد الإلكترونية، حيث تشارك به في المنافسة الرمضانية بعد غياب، واليكم تطورات الأحداث في الحلقات المقبلة.
ضغط نفسي
شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل "بطلوع الروح" انتظام منة شلبي في العمل ضمن لواء الخنساء الذي يتعامل مع مخالفات النساء لقوانين تنظيم داعش في البلدان التي سيطر عليها، حيث تستغل عملها في إنقاذ صديقتها مصففة الشعر بعد مهاجمة منزلها للبحث عن مخالفات دينية.
وخلال الحلقة، تستمر شخصية روح في الصمود أمام ظروف العيش القاسية في الرقة تحت حكم التنظيم الإرهابي من أجل إنقاذ ابنها، لكن انضمامها للواء الخنساء يسبب ضغطاً نفسياً شديداً، وهو ما تعترف به للسيدة التي تخطط لتهريبها، موضحةً أنها تتعلم مهارات نجاة من اللواء لكنها تشعر بأنها تفقد جزءاً من روحها نتيجة ما تشهده خلال عملها في اللواء.
أحداث حقيقية
"بطلوع الروح" مسلسل درامي رمضاني من 15 حلقة مستوحى من أحداث حقيقية تدور حول روح التي يخدعها زوجها ويستدرجها من مصر إلى وكر لداعش في سوريا، تحاول الهرب لينتهي بها المطاف في معكسر للهاربات من التنظيم، وتمسي العودة إلى مصر حلماً بعيداً.
المسلسل من بطولة منة شلبي، إلهام شاهين، محمد حاتم، أحمد السعدني، ومن إخراج كاملة أبو ذكري وتأليف محمد هشام عبية.
المصدر: نواعم
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