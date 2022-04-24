نجوم تقمصوا أكثر من شخصية في دراما رمضان 2022

لكثرة عدد المسلسلات، التي تُشارك في الدراما الرمضانية، بات من الطبيعي أن نجد بعض النجوم في أكثر من عمل، وبعضهم أدى شخصياتٍ مُتقاربة في تلك الأعمال، والبعض الآخر أُسندت إليه أدوارٌ مختلفة، وتلوّن بين أكثر من شكلٍ وشخصية.وكما تتنافس المسلسلات في النجاح و"الترند"، يتنافس النجوم في تأدية تلك الشخصيات، من أجل إقناع المشاهدين بقدراتهم التمثيلية، وقدرتهم على التلوّن وتقمص الشخصية بكل تفاصيلها، وبالتالي تسطير اسمهم ضمن قائمة النجوم الأفضل، هنا بعض هؤلاء النجوم الذين ظهروا في أكثر من عمل.صبا مباركنجحت الفنانة الأردنية، صبا مبارك، في تقديم شخصيتين بعيدتين عن بعضهما: الأولى شخصية "فريدة" بمسلسل سوتس بالعربي، والثانية بشخصية "إحسان" بمسلسل "توبة". ففي الأول تؤدي شخصية محامية ناجحة تمتلك شركة محاماة كُبرى، وفي الثاني شخصية فتاةٍ عادية واقعة في غرام شاب اسمه "توبة"، الذي ترك حياة الإجرام منذ سنوات، وانتقل للعيش مع عائلته في بورسعيد.بيومي فؤاداستطاع بيومي فؤاد أن يكسب قلب جمهوره بعفويته في أدواره المختلفة التي يقدمها، حتى في تلك الدرامية منها، لذا سنجد أن بيومي موجودٌ في أكثر من عملٍ لهذا العام، حيث يجسد بيومي فؤاد شخصية سعد الكتاتني في مسلسل "الاختيار 3"، فيما يظهر ضيف شرف بشخصية محامٍ في "المشوار"، بينما يطل بشخصية الدكتور ربيع، وهو الدور الكوميدي الأبرز له مع أحمد مكي بـ"الكبير أوي 6".عباس النوريأطل الممثل السوري على الجمهور من خلال 3 شخصياتٍ مختلفة، هي: شخصية "أبو العز" في "حارة القبة 2"، وشخصية "فوزان" في مسلسل "مع وقف التنفيذ"، وشخصية "حمزة القواص" في مسلسل "أولاد البلد"، الذي تدور أحداثه خلال فترة انسحاب الجيش العثماني من سوريا، والصراعات التي نشأت بين الأغوات والزعامات الشعبية للسيطرة على دمشق.سلاف فواخرجيأطلت الممثلة السورية، سلاف فواخرجي، على جمهورها هذا الموسم من خلال شخصية "جنان"، عضو مجلس الشعب في مسلسل "مع وقف التنفيذ"، بينما استكملت دور ياسمين بالجزء الثاني من "الكندوش2".صباح الجزائريحلّت النجمة السورية على مسلسل "مع وقف التنفيذ" ضيفة شرف، ووجدت أيضاً في مسلسلَيْ: "الكندوش 2"، و"حارة القبة 2".فايز قزقجسّد الفنان السوري شخصيتين متقاربتين في بعض الملامح، حيث إن كليا الشخصيتين تشغل مناصب حساسة في الدولة، إذ يلعب شخصية " أديب" في مسلسل "مع وقف التنفيذ"، والتي تتميز بشيء من الطرافة والعفوية، وشخصية "الحكم" في مسلسل "كسر عضم"، التي بالكاد تضحك أو تبتسم.