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فنون ومشاهير
نور ابنة ايمن زيدان تدخل مجال التمثيل.. وجمالها حديث الجمهور (صور)
Lebanon 24
24-04-2022
|
10:25
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تخوض الممثلة الشابة نور ابنة الفنان السوري الكبير أيمن زيدان أولى تجاربها في عالم التمثيل من خلال مسلسل "بستان الشرق"، وتحدثت لـ"لها" عن مشاركتها وما الذي دفعها للمشاركة في "بستان الشرق" وهي خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق، كما درست في هولندا بمجال الـ Event and music management.
وقالت: "كان لدي رغبة بتعلم مجال آخر إضافة لدراستي في المعهد، خاصة أن موضوع التمثيل التلفزيوني تحديداً كان مؤجل بالنسبة لي، ولكن فرصة كهذه لم أرغب في رفضها، خصوصاً أن النص للدكتور ممدوح حمادة وأنا من أشد المعجبين بكتاباته، واتشرف على تجسيد شخصية من تأليفه، والسبب الثاني هو أن العمل عربي ما أتاح لي فرصة الوقوف أمام فنانين محترفين وأصحاب خبرة كبيرة من مختلف أرجاء الوطن العربي".
وفي سؤالنا حول البدء بمسلسل كوميدي خاصة أن الكوميديا من الأنواع الصعبة في التمثيل الم يشكل ذلك قلق بالنسبة لك، أجابت: "باعتقادي لا يوجد نوع في الدراما أصعب من الآخر، أتفق أن الكوميديا صعبة وخصوصاً إذا كان الممثل يؤدي نمطا ( كاراكتر) لكن في الوقت نفسه، الممثل اذا أراد أن يجسد شخصية لها أبعاد نفسية عميقة ليس سهلا ايضا، بالنهاية التمثيل أساسه الإحساس والتكنيك والأدوات التي تتطور مع التجربة والاجتهاد والخبرة، وفي هذا العمل نعتمد على كوميديا الموقف أكثر، وهي تتطلب من الممثل العفوية والتبني".
ورداً على سؤال حول دور عائلتها الفنية في خوض مجال التمثيل، أجابت: "بالنسبة لعائلتي فهي لم تدفعني ولم تقف في طريقي، لأنها تعرف التحديات والصعوبات المنهكة بهذه المهنة ومثلهم مثل أي أهل يعملون على حث أبنائهم على اختيار طرق أقل وعورة، لكن في المقابل عندما يرون إصرار الولد وشغفه والأهم عندما يرون إنجازه يصبحون من أكبر الداعمين له".
ويُذكر أنّ مسلسل "بستان الشرق" يقدّم جرعة كوميدية عالية خلال العرض الرمضاني، من تأليف ممدوح حمادة وإخراج سيف الشيخ نجيب، وبطولة نخبة من النجوم العرب، من سورية ومصر ولبنان والأردن وتونس وقطر.
ونور ابنة ايمن زيدان من زواجه الاول. وهي متزوجة وتسكن في هولندا. ولطالما لفتت نور الانظار بجمالها المختلف، حيث يتم تداول صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع الاشادة بجمالها من دون عمليات التجميل.
المصدر: لها
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