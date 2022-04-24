فنون ومشاهير

ابن ليال الاختيار يطلّ من استيديوهات "العربية".. تعرفوا عليه

Lebanon 24
24-04-2022 | 14:20
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نشرت الإعلامية ليال الاختيار عبر خاصية الستوري على "إنستغرام"، صوراً لها تجمعها مع نجلها. 
 
وظهر ابن ليال بطريقة عفوية، وكانت بعض الصور من داخل استديوهات قناة "العربية". 
 
وعلقت ليال على إحدى الصور قائلة: "مذيعنا الجديد"، حيث كان يجلس ابنها على كرسي المذيعين، بينما ظهر في صورة أخرى وهو يجلس إلى جانبها".
 
 
 
 
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