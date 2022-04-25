فنون ومشاهير

إعلامي شهير: معظمنا أصبح لبنانيا على الورق فقط

Lebanon 24
25-04-2022 | 05:00
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حل الإعلامي اللبناني طوني خليفة ضيفا على حلقة اليوم من برنامج "العرافة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة عبر قناة المحور، وتحدث خلال اللقاء عن رغبته في الحصول على الجنسية المصرية.
 
وقال طوني خليفة : قبل العودة إلى مصر بعد غياب 7 سنوات، قالوا لي لن تعرف مصر بسبب التغيير الذي حدث فيها، لكن بالرغم من الطرق والجسور والمباني الجديدة عرفت البلد، والنيل ورائحة مصر شيئان لا يتغيران مهما حدث، لتعلق بسمة وهبة قائلة : "المفروض نديك الجنسية المصرية".
 
وعلق طوني خليفة قائلا: قبل أن أحصل على الجنسية المصرية أتمنى اليوم أن يحصل 6 ملايين لبناني على الجنسية اللبنانية، التي نحملها على الباسبور فقط.

وأضاف : طبعا يوجد وطنيون قدموا تضحيات للبلد، لكن للأسف معظمنا أصبح لبنانيا على الورق فقط.
 
ووصف طوني خليفة الأزمة التي يمر بها بلده قائلا : أتحدث بجرح كبير، لبنان خرج منه الكثير من القديسين والمفروض أن يكون محروسا، وإن شاء الله العناية الإلهية التي أنقذت مصر تنقذ لبنان.
 
(في الفن المصري)
 
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