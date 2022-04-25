فنون ومشاهير

أول ظهور لويل سميث بعد صفعة الأوسكار (صورة)

Lebanon 24
25-04-2022 | 14:00
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ظهر الممثل "ويل سميث"، 53 عاماً، أمس لأول مرة منذ صفعه لـ"كريس روك" في حفل توزيع جوائز الأوسكار رقم 94 أواخر الشهر الماضي في مطار خاص في الهند خلال عطلة نهاية الأسبوع.
 
وصل سميث إلى الموقع في مومباي حيث استقبله مجموعة من المصورين الذين كانوا ينتظرون وصوله، وكان في حالة معنوية جيدة، حتى أن نجم King Richard أخذ لحظة لالتقاط صور مع عدد قليل من المعجبين، بمن في ذلك أحد حراس أمن المطار.
في النزهة، ارتدى الأب لثلاثة أبناء تي شيرت أبيض وسراويل قصيرة رمادية فوق بنطلون ضغط أبيض ومجموعة من أحذية Nike الرياضية.
 
لا يزال سبب تواجد "سميث" في مومباي غير واضح، لكن يعتقد البعض أنه هناك للقاء معلمه الروحي "سادغورو" لمعرفة كيفية التحكم في غضبه.
وبحسب المصادر لموقع India Today، فقد خطط "سميث" للرحلة لاجتماع روحي سري. يبدو أنه سيمكث لمدة ثلاثة أيام ويزور معبد Sri Sri Radha Vrindabanbehari.
 
المصدر: سيدتي
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