نادين نسيب نجيم راجعة! (صورة)

تصدرت الممثلة نادين نسيب نجيم وسائل التواصل الاجتماعي في رمضان، بالرغم من غيابها عن المسلسلات في الموسم الرمضاني.

فقد شاركت نادين صورة أول بوستر دعائي لمسلسل "صالون زهرة" في جزئه الثاني والذي لاقى النجاح الكبير بعدما لعبت فيه دور البطولة إلى جانب الممثل السوري معتصم النهار وطوني عيسى ولين غرة وزينة مكي.

ونشرت شركة الانتاج "صباح اخوان" عبر صفحتها الرسمية على "انستغرام" البوستر الدعائي للمسلسل ، كما أعلنت بان عرضه سيكون قريباً على المنصة الالكترونية "شاهد".

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وعلّقت الشركة بجانب البوستر الدعائي: "اشتقتوا لزهرة وأنس؟ ومشتاقين للتسريحات والأسرار؟، منطمنكم انها راجعة وبقوة قريباً على شاهد".