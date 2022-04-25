فنانة لبنانية تتعرض للهجوم بسبب لباسها الفاضح في رمضان.. والجمهور: حزني على الشهدا من منطقتك طرابلس (فيديو)

نشرت الفنانة دانا الحلبي فيديو عبر حسابها على "تيك توك" ظهرت فيه بثياب فاضحة وهي تغني أغنية عراقية بعنوان " تعبان اريد شوية راحة شوية".

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A post shared by Dana Halabi - دانا حلبي (@danahalabiworld)





وقد تعرضت دانا للهجوم وللانتقادت من قبل المتابعين الذين اعتبروا لباسها غير لائق في فترة رمضان، كما علّق أحدهم قائلا: " انو ولو تمثيل حزني على الشهدا من منطقتك طرابلس ولو".

يُذكر ان دانا من مدينة طرابلس التي فُجعت ليل السبت الأحد بغرق مركب قبالة السواحل اللبنانية ما أدى إلى وقوع عدد من الضحايا والمفقودين.