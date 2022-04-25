فنون ومشاهير

من جديد ملكة جمال أميركا السابقة ريما فقيه بإطلالة غير موفقة.. والجمهور: "شو هاللبس هيدا عيب" (صور)

Lebanon 24
25-04-2022 | 04:00
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من جديد تعرضت ملكة جمال أميركا السابقة اللبنانية الأصل ريما فقيه للانتقادات بسبب إطلالتها.

 

فقد نشرت ريما صورا جديدة عبر حسابها الخاص على انستغرام ظهرت فيها برفقة زوجها وسيم صليبي، مرتدية "توب" بيضاء مع بنطال مفتوح أظهر أجزاء من جسدها.

A post shared by Rima Fakih Slaiby (@rimafakih)


 

هذه الإطلالة عرضتها للانتقادت، فبعض المتابعين علقوا قائلين: "رمضان حرام هل اللبس احترموا شوي"، وقال آخر "عيب"، وكتب أحدهم معلقا: "شو هاللبس هيدا، غريب عجيب ومش حلو ولا محترم".

 

وكانت ريما أثارت الجدل أيضا بإطلالة مثيرة حيث ارتدت "كروب توب" مفتوحة عند منطقة الصدر مع بنطال أبيض. واعتمدت ضفائر الشعر الافريقية.

 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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