عائلة سمية الخشاب "تعتدي" على الصحافيين في جنازة والدتها.. وغياب تام للفنانين!

شيعت أمس الأحد الفنانة المصرية سمية الخشاب جثمان والدتها إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة في منطقة المنارة بوسط محافظة الإسكندرية، وسط حضور كبير من الأهل والجيران وأفراد الأسرة، في غياب تام من الفنانين.

وشهدت مراسم تشييع الجثمان الاعتداء على الصحافيين الذين حضروا لتغطية الحدث، من قبل عدد من أقارب الفنانة سمية الخشاب، رافضين قيامهم بعملهم، ونظراً لرفض أفراد الأسرة، وجود أي من الصحافيين للتغطية الإعلامية للجنازة، تعدى بعضهم بالسباب على الصحافيين، وذلك في غياب الخشاب التي كانت بجوار جثمان والدتها في الصفوف الأمامية للجنازة.

الأمر اللافت في الجنازة كان غياب الفنانين، حيث بدأت مراسم تشييع جثمانها، في حضور محدود لأفراد العائلة والمقربين.

وقال أحد المقربين من الفنانة سمية الخشاب "إنها كانت على صلة كبيرة جدًا بوالدتها وكانت تعني لها كل شيء صديقه وأخت وأم".

يذكر أن الخشاب، أعلنت عن وفاة والدتها، عبر حسابها الشخصي على تويتر قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفيت إلى رحمه الله والدتي الغالية الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته نسألكم الدعاء".