مشاهير يستنكرون الاعتداء على وزير الطاقة وليد فياض.. "تصرّف همجي وبلطجي"!

استنكر عدد من الفنانين والإعلاميين ما تعرض له وزير الطاقة وليد فياض ليلا من اعتداء أثناء تواجده في أحد الأماكن العامة، معربين عن رفضهم للطريقة التي تم التعامل فيها مع الوزير، وذلك عبر صفحاتهم الخاصة على تويتر.

فقد نشر الفنان زين العمر مقطع الفيديو المتداول من الحادثة، وعلّق بالقول: "يمكن لأي شخص الإختلاف بكل شيء، لكن ما حصل مع وزير الطاقة هو مرفوض جملة وتفصيلاً، هذه ليست أخلاقياتنا ولا من شيمنا التعدي على شخص أعزل، هذا غدر ولا نقبل به من أي جهة …روحوا على زعما الميليشيات مش على شخص معتّر".

اما الممثلة سهى قيقانو فكتبت: "لي اعتدى على الوزير وليد فياض وجو واضح ومسبحتو واضحة برقبتو وكلون هول مدرستون standard مع حبة هلوسة.هيدي محاولة قتل بكل المعايير.لو في دولة بتنبلع هيدا الازعر لازم ياكلا خبيط ليفرم على الزحلاوي.اجري فيك وبمعلمك وبثورتك العورة واجري بيلي خلا حيطنا واطي.ابقش في رجال وليييه"؟

أما الاعلامية يمنى شري فكتبت:"إحياء شريعة الغاب! تصرّف همجي وبلطجي، هيدا وزير لا سرق ولا قتل ومنو فاسد،لا معو مرافقة تضربك ولا سلاح يقوّصك ولاسيارة مصفّحة تدعسك. واقف معك يسمعك ويحكيك ومأمّنلك بتكون رجال،وقوة الرجال لا بالضرب ولا بالغدر".