فنون ومشاهير

حالته حرجة بعد العملية الجراحية.. ابن الفنان الشهير يكشف تطورات وضعه الصحي

Lebanon 24
25-04-2022 | 08:00
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نشر الدكتور أحمد أبو زهرة، نجل الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة على حسابه الخاص بـ"فيسبوك" منشوراً كشف من خلاله عن نقل والده مرة أخرى للعناية المركزة بعد 48 ساعة فقط من مغادرته المستشفى.

وكتب أحمد أبو زهرة بياناً صحافياً قال فيه: "نحن أسرة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة نرجو من جميع الصحفيين والإعلاميين ومعدين البرامج والمواقع أن يتفهموا أننا في هذا الوقت كل ما يشغل بالنا هو الاهتمام بصحة الوالد ورعايته وعودته إلى حالته الطبيعية وأتقدم باعتذاري لأي شخص أو صحفي أو إعلامي حاول الاتصال بي أو إخواتي ولم نستطع الرد عليه".

وكشف أبو زهرة عن نقل والده إلى العناية المركزة مرة أخرى قائلاً: "بالفعل تم نقله مرة أخرى أمس إلى العناية المركزة وأشكر الجميع على اهتمامهم".
 


وكان أحمد أبو زهرة قد كشف عبر حسابه الخاص على "فيسبوك" عن خروج والده الفنان عبد الرحمن أبو زهرة من مستشفى الجلاء العسكري، بعد نجاح العملية الجراحية التي أجراها مؤخراً بعد إصابته بكسر في الحوض، دخل على إثره العناية المركزة، مرتين.

المصدر: لها
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