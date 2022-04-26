طوني خليفة يشنّ هجوماً على جمعيات حقوق المرأة: تتظاهر بالدفاع عنها من أجل الأموال

يرفض الإعلامي اللبناني طوني خليفة اتهامه بالعداء للجمعيات المطالبة بحقوق المرأة في لبنان، ويتهمها بالتظاهر بتبني هذه القضية من أجل أغراض شخصية.

وقال طوني خليفة خلال استضافته في برنامج "العرافة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة عبر قناة المحور : أنا لا أكره المطالبات بحقوق المرأة، أنا أكره المتاجرات بحقوقها، والجمعيات التي تتظاهر بالدفاع عنها وفي نفس الوقت تبتزها وتؤذيها فقط لأنها جمعيات غير حكومية مرتبطة بجميعات أخرى تمنح الأموال، وبعدها نشاهدهم يترشحون في الانتخابات.

وأضاف : هل المرأة الآن بحاجة لمن يدافع عنها؟ أنا مع اللجوء للتشريعات القانونية بما ينصف المرأة ويعطيها حقوقها، والجمعيات التي تتهمني بالعداء تُظهر المرأة في التليفزيون وهي تتحدث عن ضرب زوجها لها وتعنيفها، ثم تقوم بإرسال التسجيل إلى سويسرا أو أوروبا، وكأن الجرائم في العالم ضد المرأة فقط، كم امرأة قتلت زوجها؟

وتابع : المرأة اليوم قادرة على التفوق على الرجل، ونحن أصبحنا نصور مجتمعاتنا في صورة ذكورية عن وحوش متخلفين لأغراض شخصية، في حين أن الرجل العربي أشرف رجل في العالم، وطبعا توجد حالات شاذة في كل مكان.

(في الفن المصري)