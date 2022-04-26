بعد اعترافه بإعجابه بها.. هكذا ردت نضال الأحمدية على تصريحات طوني خليفة (فيديو)

للمرة الأولى كشف الإعلامي طوني خليفة، خلال لقاءه ببرنامج "العرافة"، عن إعجابه الشديد بالإعلامية نضال الأحمدية، مؤكدا أنه إعجاب من طرف واحد.

وقال طوني: "انتي بتعجبيني خدي دفعة معنويات قوية أنا بحب نضال رغم الخلاف الكبير اللي بينا".

من جانبها، ردت الإعلامية نضال الأحمدية على تصريحات خليفة التي اعترف فيها بحبه لها من طرف واحد قبل سنوات، عبر حسابها على انستغرام ونشرت مقطع فيديو خليفة وهو يعترف بإعجابه الشديد بها وعلقت عليه: "ولا أهضم من الغالي طوني خليفة الصادق والطيب والله يسعده مع زوجته المحامية والأم وبنت العيلة والأصول وما حدث كان قبل زواجه وبعد طلاقي".

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وروى طوني واقعة غضب بسببها من نضال، وقال: "كنا في قبرص وقلت لها أنا معجب بك.. وأؤكد أنني معجب بها".

وتابع: "سألتني بتطلع تسهر عندي في الشقة، وقلت نعم، ودخلت بيتها، وفوجئت بأشخاص في الغرفة ، واتضح بأنه مقلب، وهذه مشكلتي مع نضال".