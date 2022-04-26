بفستان قصير من الساتان نادين الراسي تلفت الأنظار.. وتظهر بموقف محرج في أحد المقاهي! (فيديو)

نشرت الممثلة نادين الراسي صورا جديدة عبر حسابها الخاص على انستغرام.

ولفتت نادين الأنظار بإطلالتها، حيث ارتدت فستانا قصيرا من الساتان باللون البنفسجي.

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إلى ذلك، تم تداول فيديو طريف لنادين حيث كانت في أحد المقاهي برفقة خطيبها مجد دعبول الذي كان يصورها وهي تقوم بغمس قطعة كاتو بفنجان القهوة، فسألها ماذا تفعلين؟ لتجيبه بأنه عندما كانت صغيرة كانت والدتها تصنع قالب الحلوى وتقوم وهي واخوتها بغمسه بالحليب وتناوله.