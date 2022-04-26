ابنة هيفا وهبي تظهر بإطلالة جريئة.. والجمهور: "مش مناسبة برمضان" (صور)

نشرت زينب فياض ابنة الفنانة هيفا وهبي صورا جديدة عبر حسابها الخاص على انستغرام.

ولفتت زينب الأنظار حيث ظهرت وهي تلتقط سيلفي مرتدية فستانا جريئا باللون الفوشيا بكم واحد ومكشوفا عند منطقة البطن، وعلقت على الصور قائلة: "الفستان أخد قلبي".

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A post shared by ZAZA | زينب نصر فيّاض 🧿 (@zainabnfayad)





وأثنى المتابعون على جمال زينب وعلى الفستان الا ان البعض اعتبره جريئا وغير مناسب لرمضان، وعلق أحدهم قائلا: " الفستان حلو جدا بس مش مناسب تعملي هذا الصورة في رمضان".