فنون ومشاهير

ما حقيقة اعتداء الفنان الشهير بالضرب على أبناء جورج وسوف؟ (فيديو)

Lebanon 24
26-04-2022 | 08:00
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حلّ الممثل الاردني منذر رياحنة ضيفاً على برنامج "حبر سري"، وتحدث عن حياته الفنية والشخصية. وفي البداية نفى الشائعات التي طالته مؤخراً، حول تعرضه للضرب من قبل أبناء الفنان جورج وسوف، مؤكداً أنه قدم "سلطان الطرب" في حفله الأخير بمهرجان جرش في الأردن، ولدى عودته للكواليس فوجئ بوجود مشكلة بين أبنائه وبعض الموجودين، فتدخل للفصل بينهم وتهدئة النفوس.
 
وقال إن الإشكال وقع بين أشخاص من الحضور وبين أبناء الوسوف، وحاول التدخل لفض الخلاف بهدف احتوائه وللحيلولة من توسعه، وبيَّن أن الصور التي التقطت خلال الواقعة، لاتعكس حقيقة موقفه وفعله.

واستغرب من الأقاويل والشائعات التي انتشرت حينها والتي بُنيت على الصور المتداولة من كواليس الحفل، خاصة وأنه مقدم حفل جورج وسوف في المهرجان، معلقاً: "الأمر ليس كما يبدو، أنا الذي قدمت الأستاذ جورج وسوف في حفل جرش، كيف لي أن أفتعل إشكال وأنا الذي سيقدمه؟".

وتابع:" لم يكن هناك خلاف وإنما شجار بسيط بين أشخاص يودون الدخول وآخرون يرغبون في الخروج من الحفل، هذا أمر بسيط ويقع في أي مهرجان".

ورد منذر على الشائعات التي طالته حول تعرضه للإدمان، مشيراً إلى أن هذا الحديث عار تماماً من الصحة ولم يكن يوماً مدمناً، وقال: "لو كنت تعرضت للإدمان وتعافيت منه لكنت أفصحت عن ذلك، لكن هذا غير صحيح".
المصدر: لها
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