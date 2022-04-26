فنون ومشاهير

منة شلبي في عيون أصدقائها وتستحوذ على قمّة شاهد

Lebanon 24
26-04-2022 | 16:00
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نجحت النجمة منة شلبي في حصد إعجاب مشاهدي مسلسلها الرمضاني "بطلوع الروح" مع احتلاله المركز الثاني في قائمة أهم 10 أعمال على منصة شاهد، وهو ما ظهر في تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
واعتبرت الفنانة نشوى مصطفى أن منة شلبي ممثلة عالمية لا تقل عن نجمات عالميات، مضيفةً أنها أدت الدور بصدق وإحساس عظيم، وقالت: "بطلوع الروح مسلسل يقترب من الكمال، حاجة مشرفة حقيقي"، فيما أشاد الممثل يوسف عثمان بأداء النجمة منى شلبي في أحد مشاهد المسلسل بقوله "مشهد محمد حاتم ومنة شلبي في الصحراء قوي جداً، حقيقي، أحلى مشهد شفته من فترة". 
وغرّد الإعلامي اللبناني سعيد حريري عبر تويتر بقوله "منّة_شلبي ممثّلة تنضج خبرة وتألقاً بدون أي مساحيق تجميل في مسلسل بطلوع الروح... ممثلة تمتلك أدواتها فتتماهى مع الشخصية التي تؤديها بدون مبالغات ودون أي نقصان. تعطي دورها حقّه فتمتعنا بأداء فريد، ويُحسب لها أنها استطاعت أن تلمع على الرغم من تأخر إطلالتها هذا العام".

رأي النقاد
وأضافت الناقدة فايزة هنداوي أن منة شلبي تمثل ببساطة مدهشة، فيما تناول المشاهدون من دول عربية مختلفة مشاهدها المؤثرة مثل مشهد مواجهتها لزوجها في الصحراء قبل أن يجبرها على الذهاب معه إلى الرقة، ومشهد رؤيتها لإقامة الحد على امرأة وجلدها وعندما عرفت بخبر موت زوجها أكرم.
"بطلوع" الروح مسلسل درامي رمضاني من 15 حلقة مستوحى من أحداث حقيقية، يدور حول روح التي يخدعها زوجها ويستدرجها من مصر إلى وكر لداعش في سوريا، تحاول الهرب لينتهي بها المطاف في معسكر للهاربات من التنظيم، وتمسي العودة إلى مصر حلماً بعيداً. 
المسلسل من بطولة منة شلبي، إلهام شاهين، محمد حاتم، أحمد السعدني، ومن إخراج كاملة أبو ذكري وتأليف محمد هشام عبية.
المصدر: نواعم
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