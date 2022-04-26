والدة كريس روك تعلق على الحدث الأبرز في حفل جوائز الأوسكار الأخير

علقت والدة الممثل كريس روك، روزالي روك على حادثة صفع الممثل ويل سميث لابنها في حفل توزيع جوائز الأوسكار الأخير، معتبرة أنها كانت بمثابة صفعة للجميع.وقالت روزالي :"عندما تعرّض كريس لصفعة، صُفعنا جميعا هو صفعني فعلا"، وتابعت "لم يسمع أحد خطابه، لم يكن أحد قادرا على الوقوف إلى جانبه في تلك اللحظة، لأن الجميع كان يجلس ويقول "ما الذي حصل".وانتقدت روز روك، المتحدثة التحفيزية والداعية والمؤلفة، تصرفات سميث وقالت إنها فخورة بالطريقة التي تفاعل بها ابنها في أعقاب ذلك في مقابلة مع WIS-TV في تشارلستون، ساوث كارولينا.أضافت روز روك "أشعر بالسوء لأنه لم يعتذر أبدا، أعني أن فريقه قام بكتابة مقطع اعتذر فيه من كريس روك على السوشيال ميديا، ولكنه لم يفعل ذلك شخصيا".وتوجهت إلى ويل قائلة "لقد صفعت كريس ولكن كان يمكن أن يحدث الكثير من الأشياء، وتوضح "كان يمكن لكريس أن يتراجع ويسقط أرضاً. كان يمكن أن يتم اقتيادك مكبلا بالأصفاد، لم تفكر، لقد كان رد فعلك تجاه زوجتك التي أعطتك نظرة جانبية ثم ذهبت أنت وصنعت لها يومها عبر صفع كريس".وشاهدت روز روك هذا العام حفل توزيع جوائز الأوسكار على شاشة التلفزيون من المنزل، وقالت إنها اعتقدت أن الصفعة تم تنظيمها حتى "بدأت سميث في استخدام الألفاظ النابية".وكان حفل توزيع جوائز الأوسكار قد شهد هذا العام واقعة غريبة من نوعها، حيث ألقى كريس روك دعابة على مسرح الأوسكار، تنمر فيها على جادا سميث، زوجة ويل سميث، وقال إنه ينتظر مشاهدتها فى جزء جديد من فيلم G.I. Jane والذى يتناول قصة سيدة تحلق رأسها بعد انضمامها للبحرية الأمريكية، وهو الفيلم الذى لعبت بطولته ديمى مور.لكن المزحة لم تأت على هوى ويل سميث، الذي صعد على خشبة مسرح الأكاديمية، و"لكم" كريس روك، فى وجهه، وسط دهشة الحضور الذى تخيل أنها مزحة، لكن الأمر اتضح أنها لكمة حقيقية خاصة عندما عاد ويل سميث إلى مقعده وصرخ "ابقِ اسم زوجتي بعيدا عن فمك".