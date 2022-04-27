Advertisement

فنون ومشاهير

أول تعليق من فرح الديباني بعدما قبّل ماكرون يدها أمام الملايين!

Lebanon 24
27-04-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-946378-637866400426125336.jpg
Doc-P-946378-637866400426125336.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في أول تعليق لها، قالت المطربة المصرية فرح الديباني، التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات الماضية، بعدما أحيت حفل فوز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بولاية ثانية في فرنسا، إنها لا تعلم سبب اختيارها لأداء الحفل، كما كشفت أنها مصرية فقط، ولا تحمل أي جنسية أخرى.
Advertisement

فرح قالت لقناة فرانس 24، في مقابلة أجرتها بعد الحفل: "لا أعلم سبب اختياري دون غيري، تلقّيت اتصالاً من الفريق المختصّ بتنظيم حفل تنصيب الرئيس ماكرون، يوم السبت الماضي فقط، وقالوا لي هل من الممكن أن تُغنّي النشيد الوطني الفرنسي، وقبلت دعوتهم"، وأضافت: "أنا مصرية فقط ولا أحمل الجنسية الفرنسية، وأعيش في فرنسا منذ فترة، وهي أعطتني الكثير، إذ تطوّر مشواري الفني هنا كثيراً".

كما أشارت الديباني إلى أن سبب اختيارها قد يكون هو بعث رسالة حول الانفتاح في فرنسا، مضيفة: "أشعر الآن بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقي، والضغوطات سواء هنا أو في الوطن العربي".


كما كشفت أنها ليست المرة الأولى التي تغني بحضور الرئيس ماكرون؛ حيث حصلت في وقت سابق على وسام فارس للفنون والآداب، وختمت: "حصلتُ على تقدير كبير من فرنسا، وما حدث في حفل تنصيب ماكرون لم أكُن أتخيله أو أتوقعه، وإلى الآن لم أشاهد كل ردود الفعل على التواصل الاجتماعي، ولكن أرى تفاعلات إيجابية جداً في فرنسا والوطن العربي".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
11:48 | 2022-04-27
11:00 | 2022-04-27
10:45 | 2022-04-27
09:50 | 2022-04-27
08:00 | 2022-04-27
06:53 | 2022-04-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website