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فنون ومشاهير
أول تعليق من فرح الديباني بعدما قبّل ماكرون يدها أمام الملايين!
Lebanon 24
27-04-2022
|
05:00
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في أول تعليق لها، قالت المطربة المصرية فرح الديباني، التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات الماضية، بعدما أحيت حفل فوز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بولاية ثانية في فرنسا، إنها لا تعلم سبب اختيارها لأداء الحفل، كما كشفت أنها مصرية فقط، ولا تحمل أي جنسية أخرى.
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فرح قالت لقناة فرانس 24، في مقابلة أجرتها بعد الحفل: "لا أعلم سبب اختياري دون غيري، تلقّيت اتصالاً من الفريق المختصّ بتنظيم حفل تنصيب الرئيس ماكرون، يوم السبت الماضي فقط، وقالوا لي هل من الممكن أن تُغنّي النشيد الوطني الفرنسي، وقبلت دعوتهم"، وأضافت: "أنا مصرية فقط ولا أحمل الجنسية الفرنسية، وأعيش في فرنسا منذ فترة، وهي أعطتني الكثير، إذ تطوّر مشواري الفني هنا كثيراً".
كما أشارت الديباني إلى أن سبب اختيارها قد يكون هو بعث رسالة حول الانفتاح في فرنسا، مضيفة: "أشعر الآن بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقي، والضغوطات سواء هنا أو في الوطن العربي".
كما كشفت أنها ليست المرة الأولى التي تغني بحضور الرئيس ماكرون؛ حيث حصلت في وقت سابق على وسام فارس للفنون والآداب، وختمت: "حصلتُ على تقدير كبير من فرنسا، وما حدث في حفل تنصيب ماكرون لم أكُن أتخيله أو أتوقعه، وإلى الآن لم أشاهد كل ردود الفعل على التواصل الاجتماعي، ولكن أرى تفاعلات إيجابية جداً في فرنسا والوطن العربي".
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