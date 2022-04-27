فنون ومشاهير

ممثل لبناني شهير يعترف: جرّبت المخدرات ولا أحب سيجارة الحشيشة.. وما سبب خسارة وزنه؟ (فيديو)

Lebanon 24
27-04-2022 | 02:06
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خلال مشاركته في لقاء إعلامي تحدّث الممثل باتريك مبارك عن تعرّضه للتنمّر من قبل بعض زملائه الممثلين في المسلسلات بسبب خسارة وزنه في الفترة الماضية .

 

ونفى مبارك أن يكون تعاطي المخدرات هو سبب نحافته، الا انه لم ينكر أنّه جرّب المخدّرات قبل سنوات طويلة.

 

وقال: "جرّبت المخدرات قبل سنوات طويلة في مرحلة الشباب والضياع. كان عمري آنذاك بين الـ 17 والـ 20 عاماً. ولا أحبّ سيجارة الحشيشة".

 

وأعلن مبارك للمرة الأولى أنه عام 2019 شعر بآلام في جسده، وبعد خضوعه للفحوص المخبريّة طلب الأطباء المشرفين على حالته أن يبدأ علاجاً طبيّاً، من دون الكشف عن طبيعة مرضه والعلاج الّذي يخضع له.

 

لمشاهدة المقابلة كاملة اضغط هنا

المصدر: lbc
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