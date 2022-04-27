فنون ومشاهير

بعد غياب فنانة لبنانية تُفاجئ الجمهور بتغيّر ملامح وجهها بالكامل.. والجمهور: "ما عرفناها" (فيديو)

Lebanon 24
27-04-2022 | 04:00
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شاركت الفنانة نيللي مقدسي في برنامج "العرّافة" الذي تقدّمه الإعلامية المصرية بسمة وهبة على قناة "المحور"، وقد فاجأت الجمهور بملامح وجهها التي تغيرت بالكامل بسبب عمليات التجميل.

 

وعلق العديد من رواد المواقع على إطلالة نيللي فمنهم من قال انها "صايرة ميكس بين غريس ديب على نوال الزغبي"، والبعض الآخر شبهها بميساء المغربي، مؤكدين انها تغيرت كثيرا جراء عمليات التجميل لدرجة انهم لم يتعرفوا إليه.

 

من جهة أخرى، روت نيللي تفاصيل تجاهل زميلتها الفنانة إليسا لها عند التقائهما مصادفة في أحد المطارات، ورفضها إلقاء السلام عليها، الموقف الذي دفعتها إلى وصفها بالمتعجرفة.

 

وقالت: "أنا فنانة وهي فنانة، أنا ما اتربيت كده، احنا تربينا في بيتنا تربينا على إننا نقول مرحبا، التحية والسلام يكونوا لله وما فعلته كان هدفه التقليل من شأني". وأضافت: "أنا مش بدوس لحد على طرف، لكن اللي يدوس لي على طرف أرد الصاع صاعين، ولو قابلت إليسا صدفة سأرد لها نفس الموقف وهطلب من مدير أعمالي يقف قدامها حتى لا تسلّم عليّ".

 

وأردفت بقولها: "علو المكانة لا يقاس بالشهرة ولا بالفن الجيد، لكن يقاس بالأخلاق، ولا أحب أن يقلل شخص من شأن الآخرين فأنا فنانة وإليسا مثلي فنانة، لكن الفرق أني اتربيت في بيتنا على إننا نقول مرحبا، فالتحية تكون لله".

 

 

 

 

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