فنون ومشاهير

بعد الفستان المكشوف.. ابنة هيفا وهبي تلفت الأنظار بآخر ظهور لها شاهدوا كيف بدت (صورة)

Lebanon 24
27-04-2022 | 04:30
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نشرت زينب فياض ابنة الفنانة هيفا وهبي صورة جديدة عبر حسابها الخاص على انستغرام.

 

وخطفت زينب الأنظار بإطلالتها حيث ظهرت بعباءة أنيقة باللون الزهري.

A post shared by ZAZA | زينب نصر فيّاض 🧿 (@zainabnfayad)


 

وأشاد المتابعون بإطلالة زينب وبجمالها.  

 

وكانت زينب أثارت الجدل حيث ظهرت سابقا وهي تلتقط سيلفي مرتدية فستانا جريئا باللون الفوشيا بكم واحد ومكشوفا عند منطقة البطن، ما عرضها للانتقادات.


المصدر: "رصد" لبنان 24
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