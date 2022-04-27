بعد الفستان المكشوف.. ابنة هيفا وهبي تلفت الأنظار بآخر ظهور لها شاهدوا كيف بدت (صورة)

نشرت زينب فياض ابنة الفنانة هيفا وهبي صورة جديدة عبر حسابها الخاص على انستغرام.
وخطفت زينب الأنظار بإطلالتها حيث ظهرت بعباءة أنيقة باللون الزهري.
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A post shared by ZAZA | زينب نصر فيّاض 🧿 (@zainabnfayad)
وأشاد المتابعون بإطلالة زينب وبجمالها.
وكانت زينب أثارت الجدل حيث ظهرت سابقا وهي تلتقط سيلفي مرتدية فستانا جريئا باللون الفوشيا بكم واحد ومكشوفا عند منطقة البطن، ما عرضها للانتقادات.
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A post shared by ZAZA | زينب نصر فيّاض 🧿 (@zainabnfayad)