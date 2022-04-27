21
o
بيروت
27
o
طرابلس
22
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
23
o
النبطية
24
o
زحلة
23
o
بعلبك
21
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
قضية زوج نانسي عجرم إلى الواجهة.. معطيات جديدة برزت وداتا الاتصالات تكشف مكالمة هامة
Lebanon 24
27-04-2022
|
06:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعود قضية مقتل الشاب السوري محمد الموسى من قبل زوج الفنانة نانسي عجرم الطبيب فادي هاشم إلى الواجهة، وبحسب المعلومات الخاصة التي نشرها موقع "نواعم" الفني فإنّه تحديد جلسات المحاكمة خلال الأسابيع المقبلة، ويبدو أن هناك مفاوضات تجري بين عائلة الضحية وموكلي فادي هاشم، ومن المتوقع أن يصدر القرار الظني بداية ليتم على أساسه إصدار الحكم ما قبل النهائي.
Advertisement
وبحسب المصادر خاصة فأن المحكمة التي أعادت فتح المحاكمة من جديد حيال الجريمة حددت معظم المعطيات الخاصة بها، فيما تقول مصادر قضائية إن القرار الظني سيكون واضحاً وسيضع النقاط على الحروف في ما يتعلق بالشائعات التي تحدثت عن علاقة تربط بين فادي الهاشم والقاتل، خصوصاً أن من بين المكالمات التي ظهرت في التحقيق وجمع الداتا أكدت أن فادي هاشم تحدث إلى المغدور قرابة سبع دقائق أو من خلال عيادة هاشم، الأمر الذي لم يفسره حتى الساعة أي طرف في هذه القضية.
ومن المفترض أن تصدر أحكام تخفيفية للطبيب بعدما قدّم محامو الهاشم براهين تثبت نيته في الشرع بالقتل وليس كما يروي.
المصدر: نواعم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ جديد عن الكهرباء.. إليكم آخر المستجدات
Lebanon 24
خبرٌ جديد عن الكهرباء.. إليكم آخر المستجدات
15:03 | 2022-04-26
26/04/2022 03:03:49
Lebanon 24
Lebanon 24
للمواطنين: أزمة جديدة تلوحُ في الأفق.. ما هي؟
Lebanon 24
للمواطنين: أزمة جديدة تلوحُ في الأفق.. ما هي؟
14:24 | 2022-04-26
26/04/2022 02:24:43
Lebanon 24
Lebanon 24
اللبنانيون يتهافتون على شراء السيارات!
Lebanon 24
اللبنانيون يتهافتون على شراء السيارات!
03:30 | 2022-04-27
27/04/2022 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قضية زوج نانسي عجرم إلى الواجهة.. معطيات جديدة برزت وداتا الاتصالات تكشف مكالمة هامة
Lebanon 24
قضية زوج نانسي عجرم إلى الواجهة.. معطيات جديدة برزت وداتا الاتصالات تكشف مكالمة هامة
06:05 | 2022-04-27
27/04/2022 06:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير أمني: هذه حقيقة ما حصل في بيروت
Lebanon 24
تقرير أمني: هذه حقيقة ما حصل في بيروت
01:45 | 2022-04-27
27/04/2022 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Your browser does not support the video tag.
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
11:48 | 2022-04-27
رامي عياش يسلم بلدية البترون كمية أدوية
11:00 | 2022-04-27
وائل كفوري يحصل على درع "يوتيوب" الذهبية... ماذا يعني ذلك؟
10:45 | 2022-04-27
اصوات غريبة وباب الغرفة يفتح وحده.. ممثل شهير يروي ما حصل معه اثناء التصوير في منطقة نائية
09:50 | 2022-04-27
محمد عبده يكشف حجم ثروته.. أرقام مخيفة؟!
08:00 | 2022-04-27
للمرة الأولى.. فيديو يظهر مقتل المصوّرة على يد أليك بالدوين برصاص مسدسه
06:53 | 2022-04-27
ممثلة مشهورة تدعو زميلتها للإفطار على "فول مدمس"... كيف كان ردّ الاخيرة؟! (فيديو)
فيديو
للطرق الوعرة... تعرفوا إلى سيارة "فولكس فاغن" رباعية الدفع الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
للطرق الوعرة... تعرفوا إلى سيارة "فولكس فاغن" رباعية الدفع الجديدة! (فيديو)
11:00 | 2022-04-27
27/04/2022 19:39:02
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى.. فيديو يظهر مقتل المصوّرة على يد أليك بالدوين برصاص مسدسه
Lebanon 24
للمرة الأولى.. فيديو يظهر مقتل المصوّرة على يد أليك بالدوين برصاص مسدسه
08:00 | 2022-04-27
27/04/2022 19:39:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب فنانة لبنانية تُفاجئ الجمهور بتغيّر ملامح وجهها بالكامل.. والجمهور: "ما عرفناها" (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب فنانة لبنانية تُفاجئ الجمهور بتغيّر ملامح وجهها بالكامل.. والجمهور: "ما عرفناها" (فيديو)
04:00 | 2022-04-27
27/04/2022 19:39:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact