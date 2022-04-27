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فنون ومشاهير

قضية زوج نانسي عجرم إلى الواجهة.. معطيات جديدة برزت وداتا الاتصالات تكشف مكالمة هامة

Lebanon 24
27-04-2022 | 06:05
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تعود قضية مقتل الشاب السوري محمد الموسى من قبل زوج الفنانة نانسي عجرم الطبيب فادي هاشم إلى الواجهة، وبحسب المعلومات الخاصة التي نشرها موقع "نواعم" الفني فإنّه تحديد جلسات المحاكمة خلال الأسابيع المقبلة، ويبدو أن هناك مفاوضات تجري بين عائلة الضحية وموكلي فادي هاشم، ومن المتوقع أن يصدر القرار الظني بداية ليتم على أساسه إصدار الحكم ما قبل النهائي.
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وبحسب المصادر خاصة فأن المحكمة التي أعادت فتح المحاكمة من جديد حيال الجريمة حددت معظم المعطيات الخاصة بها، فيما تقول مصادر قضائية إن القرار الظني سيكون واضحاً وسيضع النقاط على الحروف في ما يتعلق بالشائعات التي تحدثت عن علاقة تربط بين فادي الهاشم والقاتل، خصوصاً أن من بين المكالمات التي ظهرت في التحقيق وجمع الداتا أكدت أن فادي هاشم تحدث إلى المغدور قرابة سبع دقائق أو من خلال عيادة هاشم، الأمر الذي لم يفسره حتى الساعة أي طرف في هذه القضية.

ومن المفترض أن تصدر أحكام تخفيفية للطبيب بعدما قدّم محامو الهاشم براهين تثبت نيته في الشرع بالقتل وليس كما يروي.

 
المصدر: نواعم
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