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فنون ومشاهير
محمد عبده يكشف حجم ثروته.. أرقام مخيفة؟!
Lebanon 24
27-04-2022
|
09:50
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خلال حلوله ضيفاً على برنامج "مراحل" الذي يقدّمه الإعلامي علي العلياني على شاشة SBC، أكّد "فنان العرب" محمد عبده أن أولاده هم ثروته الحقيقية، معتبراً أنها تفوق الـ 11 ملياراً. إذ قال: "ثروتي تفوق الـ 11 مليار. نورا وود وريم وهيفاء ودلال وعبدالرحمن وبدر وخالد والعالية والعنود وسلطان. يفوقون المليارات بكثير، هؤلاء هم ثروتي".
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وعن حجم ثروته المالية، أوضح عبده أنها تتركّز في السوق العقارية التي لا يمكنه تحديد قيمتها بدقة، لافتاً إلى امتلاكه الكثير من العقارات التي تتوزع بين مكة والمدينة وجدّة وأوروبا والفيليبين.
وتحدث المطرب السعودي عن تأثير جائحة كورونا فيه نفسياً قائلاً: "لما الواحد يواجه مثل هذه الصدمة الكبيرة ستفقدون أحباء وستفقدون وستفقدون طيب ما كلنا الى هذا المصير ما ندري نحن سنفقدهم أم هم سيفققدونا فلذلك تساوت عندي المسألة فأصبحت اكثر تصالحاً مع الحدث". وأضاف: "أنا كنت أقول ما يمكن الإنسان يموت من دون سبب لأن الموت الفجائي استعاذوا منه وحذّروا منه في الأثر فلازم الإنسان يمرض ربنا سبحانه وتعالى ينقيه من الذنوب ويهيأه للتوبة ومراجعة نفسه".
المصدر: لها
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