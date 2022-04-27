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فنون ومشاهير

أنغام تقتحم عالم تقديم البرامج.. وهذه التفاصيل

Lebanon 24
27-04-2022 | 16:00
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تستعد الفنانة المصرية، أنغام، لخوض تجربة التقديم التلفزيوني للمرة الأولى، من خلال برنامج سيتم العمل عليه بعد إجازة عيد الفطر.

وتقوم فكرة البرنامج على استضافة مجموعة من الفنانين، إلى جانب فقرات غنائية داخل الحلقات، ويقوم فريق عمل الحلقات في الوقت الحالي بالاستقرار على اسم البرنامج النهائي.
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ومن المقرر عرض برنامح الفنانة أنغام في موسم الصيف المتزامن مع العطلات الدراسية.

من ناحية أخرى، توجد أنغام في موسم رمضان 2022، من خلال غنائها تتر مسلسل "فاتن أمل حربي"، للنجمة نيللي كريم، والذي يعرض في دراما رمضان الحالي.
 
المصدر: زهرة
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