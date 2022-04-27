اصوات غريبة وباب الغرفة يفتح وحده.. ممثل شهير يروي ما حصل معه اثناء التصوير في منطقة نائية

كشف الفنان حمادة هلال في تصريحات صحفية ما حدث معه أثناء تصوير الجزء الثاني من مسلسله الرمضاني "المداح"، مؤكداً أن هناك أموراً كثيرة حدثت وجعلت فريق العمل في حالة رعب.



وقال هلال: "تم تصوير مسلسل "المداح" في مناطق نائية من مصر، قائلاً: "تعرّض صنّاع العمل لمواقف غريبة، ومن أغربها أن أبواب الغرف كانت تُفتح في فندق بمرسى علم وكنا نرى اموراً غريبة تحصل ولكن باستمرار كنت أضع القران الكريم. وفي يوم من الأيام أثناء التصوير ليلاً، فجأة وجدت هواءً شديداً يهز المنزل والسرير، وحقيقة هذا ما رآه كل فريق العمل، ما اضطرنا لايقاف التصوير حينها".

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ومسلسل "المداح - أسطورة الوادي" من بطولة: حمادة هلال، أحمد عبدالعزيز، هبة مجدي، سهر الصايغ، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، كمال أبورية، ولاء الشريف، عفاف رشاد، هلا السعيد، وضيف الشرف أحمد بدير، وهو تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.