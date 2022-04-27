بعدما قال إنها تريد إنجاب 4 اولاد... عارضة الأزياء التونسية ترد على زوجها الإعلامي اللبناني الشهير: "بليز قلي إنك عم تمزح"

ردت عارضة الأزياء التونسية الشهيرة ريم سعيدي عبر خاصية الستوري عبر حسابها على "انستغرام"على تعليق زوجها الإعلامي اللبناني وسام بريدي، الذي سبق ونشر لها صورة وعلق عليها بالقول: "أعتقد أنها تريد أربعة أطفال". فلم يكن منها إلا أن علقت على المنشور بالقول: "شو؟؟ بليز قلي إنك عم تمزح".

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