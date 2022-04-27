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فنون ومشاهير

بعدما قال إنها تريد إنجاب 4 اولاد... عارضة الأزياء التونسية ترد على زوجها الإعلامي اللبناني الشهير: "بليز قلي إنك عم تمزح"

Lebanon 24
27-04-2022 | 13:09
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ردت عارضة الأزياء التونسية الشهيرة ريم سعيدي عبر خاصية الستوري عبر حسابها على "انستغرام"على تعليق زوجها الإعلامي اللبناني وسام بريدي، الذي سبق ونشر لها صورة وعلق عليها بالقول: "أعتقد أنها تريد أربعة أطفال". فلم يكن منها إلا أن علقت على المنشور بالقول: "شو؟؟ بليز قلي إنك عم تمزح". 
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